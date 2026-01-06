Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer rigetta le critiche a Trump: 'è un alleato, non una minaccia'

AA

LONDRA, 06 GEN - Il presidente americano Donald Trump è un alleato affidabile, "non una minaccia per l'Europa". Lo ha sostenuto un portavoce del premier britannico Keir Starmer, ridimensionando la portata della reazione dei leader europei, a margine del vertice dei 'Volenterosi' a Parigi, in difesa della sovranità della Groenlandia. Incalzato sull'argomento dai giornalisti nel briefing di giornata di Downing Street, il portavoce ha aggiunto che Starmer conserva "buone relazioni" con Trump, sottolineando come la cosiddetta "relazione speciale" resti vitale e come Usa e Regno Unito siano i due "più stretti alleati" al mondo da decenni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Starmer rigetta le critiche a TrumpLONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario