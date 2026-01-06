Starmer rigetta le critiche a Trump: 'è un alleato, non una minaccia'

LONDRA, 06 GEN - Il presidente americano Donald Trump è un alleato affidabile, "non una minaccia per l'Europa". Lo ha sostenuto un portavoce del premier britannico Keir Starmer, ridimensionando la portata della reazione dei leader europei, a margine del vertice dei 'Volenterosi' a Parigi, in difesa della sovranità della Groenlandia. Incalzato sull'argomento dai giornalisti nel briefing di giornata di Downing Street, il portavoce ha aggiunto che Starmer conserva "buone relazioni" con Trump, sottolineando come la cosiddetta "relazione speciale" resti vitale e come Usa e Regno Unito siano i due "più stretti alleati" al mondo da decenni.