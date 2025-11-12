Giornale di Brescia
Starmer ribadisce difesa di 'una Bbc forte e indipendente'

LONDRA, 12 NOV - Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha ribadito di essere "sostenitore di una Bbc forte e imparziale in un'era di disinformazione" globale, aggiungendo, in relazione alle accuse rivolte all'emittente britannica da Donald Trump, che essa deve "correggere gli errori", laddove siano stati fatti, e "mettere ordine" al suo interno. Incalzato dal liberaldemocratico Ed Davey nel Question Time del mercoledì a denunciare l'azione legale da un miliardo di dollari minacciata dal presidente americano - azione che secondo Davey "mira a distruggere la Bbc" - il premier laburista ha tuttavia glissato, evitando qualsiasi polemica con il leader della Casa Bianca.

