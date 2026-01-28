Giornale di Brescia
Starmer, preoccupa quanto accade in Minnesota per sparatorie Ice

LONDRA, 28 GEN - Il governo del Regno Unito è "ovviamente preoccupato" per quanto sta accadendo negli Usa di Donald Trump, in relazione ai recenti fatti di sangue provocati da agenti della polizia anti-immigrazione dell'Ice. Lo ha detto il premier Keir Starmer, incalzato dai giornalisti britannici sull'argomento al suo arrivo in Cina per una cruciale visita di tre giorni, evitando di entrare nel dettaglio, ma rivolgendo comunque un'altra (insolita) critica al grande alleato americano. "Non intendo commentare - ha premesso il premier laburista - quanto accade in altri Paesi". Tuttavia, ha proseguito Starmer riferendosi a una domanda ai fatti di Minneapolis, "penso che nessuno possa guardare le immagini di certi video e non dire che questo è ovviamente preoccupante". "Non posso affermare - ha quindi concluso, mettendo le mani avanti - di aver visto tutte le indagini e tutti i dettagli, ma da quello che visto direi che c'è da essere preoccupati".

