Starmer, Parlamento Gb voterà sull'invio di militari in Ucraina

LONDRA, 07 GEN - Il Parlamento britannico sarà chiamato a votare su qualsiasi dispiegamento di militari in territorio ucraino nell'ambito della forza multinazionale di garanzia per Kiev a cui Londra si è impegnata a contribuire - dopo un eventuale cessate il fuoco con la Russia - attraverso la firma della dichiarazione d'intenti sottoscritta ieri assieme ai leader di Francia e Ucraina a margine del vertice di Parigi della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi. Lo ha affermato Keir Starmer durante il Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni. Il premier ha poi parlato di "progressi reali" per le garanzie di sicurezza pro Kiev.