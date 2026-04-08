Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer nel Golfo, per vedere leader regionali e 'sostegno a cessate il fuoco'

AA

ROMA, 08 APR - Il primo ministro britannico Keir Starmer si reca oggi nel Golfo per incontrare i leader regionali e per "discutere gli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco". Lo fa sapere Downing Street. "Accolgo con favore l'accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo", ha affermato il primo ministro britannico. "Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e consolidare questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto. La missione odierna del premier britannico era stata pianificata prima dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto nelle scorse ore da Usa e Iran, sottolinea la Bbc citando fonti di Downing Street e lasciando intendere che Londra non è stata coinvolta negli ultimi sviluppi negoziali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario