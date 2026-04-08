Starmer nel Golfo, per vedere leader regionali e 'sostegno a cessate il fuoco'

ROMA, 08 APR - Il primo ministro britannico Keir Starmer si reca oggi nel Golfo per incontrare i leader regionali e per "discutere gli sforzi diplomatici a sostegno del cessate il fuoco". Lo fa sapere Downing Street. "Accolgo con favore l'accordo di cessate il fuoco raggiunto nella notte, che porterà un momento di sollievo alla regione e al mondo", ha affermato il primo ministro britannico. "Insieme ai nostri partner dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere e consolidare questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto. La missione odierna del premier britannico era stata pianificata prima dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto nelle scorse ore da Usa e Iran, sottolinea la Bbc citando fonti di Downing Street e lasciando intendere che Londra non è stata coinvolta negli ultimi sviluppi negoziali.