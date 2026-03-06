Starmer-Meloni-Merz-Macron, 'diplomazia e coordinamento militare su Iran'

LONDRA, 06 MAR - Lavorare insieme per "la diplomazia e il coordinamento militare" in risposta all'escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele all'Iran e dalla risposta di Teheran. E quanto hanno concordato in una telefonata a 4 i leader d'Italia, Regno Unito, Germania e Francia, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, di cui dà conto Downing Street.