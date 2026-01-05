Giornale di Brescia
Starmer, 'Londra al fianco della Danimarca sulla Groenlandia'

LONDRA, 05 GEN - Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato il sostegno di Londra alla Danimarca in risposta alle pretese del presidente degli Usa Donald Trump sulla sovranità della Groenlandia. Incalzato da Sky News Uk a margine di una visita nel Berkshire inglese sulle dure parole con cui la premier danese Mette Frederiksen ha replicato a Trump, sir Keir ha manifestato oggi una rara presa di distanza esplicita dal presidente americano e ha detto: "Io sono dalla parte di lei, (Frederiksen) ha ragione sul futuro della Groenlandia".

