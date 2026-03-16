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Starmer, la riapertura di Hormuz non può essere affidata a una missione Nato

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LONDRA, 16 MAR - La riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per i commerci globali degli idrocarburi e non solo, non può essere affidata a "una missione della Nato". Lo ha detto stamane il premier britannico Keir Starmer rispondendo ai giornalisti. "Lasciatemi essere chiaro, questo non sarà e non è mai stata immaginata come una missione della Nato", ha tagliato corto Starmer, interpellato sulle parole del presidente Donald Trump, il quale nelle scorse ore ha definito "molto negativo per la Nato" l'eventuale rifiuto degli alleati di farsi coinvolgere con l'invio di navi militari verso Hormuz.

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