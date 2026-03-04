Giornale di Brescia
Starmer insiste, Gb resta fuori da guerra diretta all'Iran

LONDRA, 04 MAR - "Non voglio coinvolgere Il Regno nella guerra" in Iran "senza basi legali e obiettivi" certi. L'ha ribadito il premier laburista Keir Starmer nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni britannica, replicando alle critiche della leader dell'opposizione conservatrice, Kemi Badenoch, contro la decisione di non far partecipare la Raf ad attacchi diretti in risposta alla reazione di Teheran ai raid di Usa e Israele che ha preso di mira anche "militari britannici" nella regione. Badenoch ha accusato Starmer di non far abbastanza limitandosi a concedere, dopo l'iniziale rifiuto, l'uso di basi britanniche agli alleati americani.

LONDRA

