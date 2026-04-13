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Italia e Estero

Starmer, 'in Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi'

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LONDRA, 13 APR - Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto l'immediata cessazione dei bombardamenti israeliani sul Libano, definendoli "sbagliati" e denunciando le loro "conseguenze umanitarie devastanti", oltre a sottolineare che spingono il Paese verso la "crisi". Il primo ministro, riferendo alla Camera dei Comuni, ha dichiarato anche che il Libano deve essere incluso "con urgenza" nel cessate il fuoco tra Usa e Iran.

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