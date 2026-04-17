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Starmer, 'imperdonabile che non mi abbiano informato su Mandelson'

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LONDRA, 17 APR - Il premier britannico Keir Starmer ha definito "imperdonabile" e "sconcertante" non essere stato informato sul fatto che Peter Mandelson non aveva superato il controllo di sicurezza interno sulla nomina politica ad ambasciatore negli Usa e che il Foreign Office aveva ignorato il parere contrario. Il primo ministro laburista, parlando ai media a Parigi dove si trova per il vertice sulla navigazione marittima nello stretto di Hormuz, si è detto "assolutamente furioso" per la vicenda, rispetto alla quale le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni, aggiungendo che lunedì esporrà al Parlamento tutti i fatti "in piena trasparenza".

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