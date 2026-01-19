Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer, 'guerra commerciale per la Groenlandia non è nell'interesse di nessuno'

AA

LONDRA, 19 GEN - "Una guerra commerciale per la Groenlandia non è nell'interesse di nessuno". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. "Il modo giusto per affrontare una situazione di questa gravità è attraverso una discussione calma tra alleati", ha aggiunto il primo ministro, riferendosi alla crescente tensione tra Europa e Usa dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'isola.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario