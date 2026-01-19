Starmer, 'guerra commerciale per la Groenlandia non è nell'interesse di nessuno'

LONDRA, 19 GEN - "Una guerra commerciale per la Groenlandia non è nell'interesse di nessuno". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer durante una conferenza stampa a Downing Street. "Il modo giusto per affrontare una situazione di questa gravità è attraverso una discussione calma tra alleati", ha aggiunto il primo ministro, riferendosi alla crescente tensione tra Europa e Usa dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sull'isola.