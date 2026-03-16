Starmer, Gb proteggerà i suoi interessi ma non entra in un vasto conflitto

LONDRA, 16 MAR - "Vogliamo vedere questa guerra finire al più presto possibile". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer aggiornando il Paese sulla situazione in Medio Oriente innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran. Starmer ha insistito che il Regno intende muoversi "difendendo gli interessi nazionali" e "proteggendo gli alleati", ma "non entrerà in una guerra a vasto raggio". Ha poi riconosciuto agli Usa di aver fortemente indebolito l'apparato militare "dello spaventoso regime" iraniano, sottolineando la necessità ora di garantire per il futuro che Teheran non porti avanti progetti militari e non "continui a minacciare" i vicini.