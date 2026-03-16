Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Starmer, Gb proteggerà i suoi interessi ma non entra in un vasto conflitto

AA

LONDRA, 16 MAR - "Vogliamo vedere questa guerra finire al più presto possibile". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer aggiornando il Paese sulla situazione in Medio Oriente innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran. Starmer ha insistito che il Regno intende muoversi "difendendo gli interessi nazionali" e "proteggendo gli alleati", ma "non entrerà in una guerra a vasto raggio". Ha poi riconosciuto agli Usa di aver fortemente indebolito l'apparato militare "dello spaventoso regime" iraniano, sottolineando la necessità ora di garantire per il futuro che Teheran non porti avanti progetti militari e non "continui a minacciare" i vicini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario