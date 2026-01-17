Starmer, dazi di Trump sulla Groenlandia sono completamente sbagliati

ROMA, 17 GEN - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato i dazi annunciati da Donald Trump sulla Groenlandia definendoli "completamente sbagliati" e insistendo sul fatto che la Groenlandia fa parte della Danimarca e "il suo futuro è una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi". "La nostra posizione sulla Groenlandia è molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro è una questione che riguarda i groenlandesi e i danesi. Abbiamo anche chiarito che la sicurezza artica è importante per l'intera Nato e che gli alleati dovrebbero fare di più insieme per affrontare la minaccia russa in diverse parti dell'Artico", ha sottolineato Starmer. "Applicare dazi agli alleati per perseguire la sicurezza collettiva degli alleati della Nato è completamente sbagliato. - ha aggiunto - Naturalmente, ci occuperemo direttamente di questo aspetto con l'amministrazione statunitense".