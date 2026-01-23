Starmer, 'da Trump parole offensive su Afghanistan, si scusi'

LONDRA, 23 GEN - Il premier britannico Keir Starmer ha definito "offensive" le affermazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze della Nato in Afghanistan, incluse quindi quelle del Regno Unito, avrebbero evitato la prima linea, e lo ha invitato a scusarsi. "Considero le dichiarazioni del presidente Trump offensive e francamente scioccanti, e non mi sorprende che abbiano causato tanto dolore alle famiglie di coloro che sono stati uccisi o feriti", ha dichiarato Starmer, aggiungendo che se si fosse espresso in modo così sbagliato si sarebbe "certamente scusato".