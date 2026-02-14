Giornale di Brescia
Starmer, 'da Navalny enorme coraggio di fronte alla tirannia'

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - "Alexei Navalny ha dimostrato un enorme coraggio di fronte alla tirannia. La sua determinazione a rivelare la verità ha lasciato un'eredità duratura e oggi i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia. Sto facendo tutto il necessario per difendere il nostro popolo, i nostri valori e il nostro stile di vita dalla minaccia della Russia e dalle intenzioni omicide di Putin". Lo scrive su X il premier britannico Keir Starmer.

Argomenti
MONACO DI BAVIERA

