Starmer annuncia l'invio di altri quattro caccia Gb in Qatar

LONDRA, 05 MAR - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato l'invio di altri quattro jet militari Typhoon in Qatar a fronte dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente. I caccia si uniranno a uno squadrone della Raf già presente nello Stato del Golfo, alleato chiave di Londra, "per rafforzare le nostre operazioni difensive in Qatar e in tutta la regione", ha dichiarato il primo ministro in una conferenza stampa.

LONDRA

