Starmer annuncerà lunedì la riforma del sistema previdenziale

ROMA, 01 DIC - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer annuncerà lunedì un nuovo testo di riforma del sistema previdenziale del Paese, dopo che i parlamentari del suo stesso partito hanno bloccato le riforme proposte la scorsa estate, secondo quanto riportato da Afp. Il suo intervento, di cui sono stati pubblicati alcuni estratti, arriva dopo che nella legge di bilancio della scorsa settimana era previsto un aumento delle tasse per finanziare misure volte a contrastare la crisi del costo della vita. I media britannici hanno attaccato la manovra finanziaria interpretata come un nuovo "raid" fiscale nei confronti dei contribuenti. Starmer interverrà per difendere la politica economica del suo governo e tornerà sulla questione della riforma della previdenza sociale. "Dobbiamo affrontare la realtà: il nostro stato sociale sta intrappolando le persone, non solo nella povertà, ma anche nella disoccupazione", sosterrà il primo ministro nel suo discorso. Il governo intende investire in formazione per i giovani ma al tempo stesso "occorre anche riformare lo stato sociale stesso".