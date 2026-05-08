Starmer, al voto risultato molto pesante ma il governo va avanti

LONDRA, 08 MAG - Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come "molto dura" la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati e a scrutinio ancora in corso. Un risultato che "fa male", ha dichiarato, elogiando l'impegno dei militanti del Labour e ad assumendo su di sé "la responsabilità" della disfatta, senza "cercare capri espiatori". Questa sconfitta - ha tuttavia aggiunto - "non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso" dal governo.