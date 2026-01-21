Giornale di Brescia
Starmer a Trump, 'attacco su Chagos e dazi non mi faranno cedere'

ROMA, 21 GEN - Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito nel question time ai Comuni la sua posizione secondo sul futuro della Groenlandia devono decidere "solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca", tornando a criticare i dazi Usa di Donald Trump verso gli alleati come "completamente sbagliati e controproducenti". Ha poi polemizzato col presidente Usa (e con la leader Tory, Kemi Badenoch) per il suo attacco sulla restituzione delle isole Chagos a Mauritius, affermando che né questo attacco né i dazi lo indurranno a "cedere sui principi" a tutela della Groenlandia. Ha infine annunciato la visita domani a Londra della premier danese.

ROMA

