Starmer a Streeting, 'mi dispiace che abbia lasciato ma serve unità'

LONDRA, 14 MAG - "Sono molto dispiaciuto che tu abbia lasciato il governo". È quanto si legge nella lettera di risposta del premier laburista Keir Starmer alle dimissioni da ministro della Sanità di Wes Streeting, che ha così formalizzato l'intenzione di spodestare sir Keir dalla guida del partito di maggioranza e del governo. "Abbiamo lavorato insieme per molti anni e voglio ringraziarti per tutto il tuo impegno", ha aggiunto Starmer. Per poi lanciare un richiamo alle minacce degli "avversari" e alla necessità di difendere in modo unito i valori condivisi ed "essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione."