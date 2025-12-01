Starbucks patteggia a New York e paga 35 milioni in risarcimento

ROMA, 01 DIC - Starbucks pagherà circa 35 milioni di dollari ad oltre 15 mila dipendenti di New York in quello che è considerato il più grande patteggiamento a tutela dei lavoratori della città. Il gigante del caffè è stato accusato di aver violato la 'Fair Workweek Law', la legge che obbliga il datore di lavoro a garantire ai propri dipendenti un piano di lavoro settimanale stabile. L'indagine è scattata nel 2022 e le violazioni individuate, secondo quanto riportato dai media americani, sono state mezzo milione.