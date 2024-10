'Stampa italiana' la prima testata on line ad alta leggibilità

ROMA, 17 OTT - Stampa Italiana diventa la prima testata online "ad alta leggibilità" ovvero accessibile anche a chi ha specifiche difficoltà di lettura, come i dislessici, ma che in generale rende più agevole la lettura per tutti. "Accessibilità all'informazione e diritto alla lettura. Due concetti fondamentali - spiega in una nota la testata - necessari per promuovere un'alta leggibilità diffusa e un'informazione senza testi dedicati. Senza recinti. Per raggiungere questo importante obiettivo abbiamo avviato una collaborazione con la casa editrice indipendente Biancoenero Edizioni che ci ha dato l'opportunità di implementare il nostro giornale con la font Alta Leggibilità Biancoenero©. Grazie all'immenso lavoro messo in campo dai professionisti di biancoenero, Stampa Italiana diventa la prima testata giornalistica online pubblicata interamente in alta leggibilità".