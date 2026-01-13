Stalking alla preside di Caivano, arrestata bidella

NAPOLI, 13 GEN - E' sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora (in una fiction Rai interpretata dall'attrice Luisa Ranieri) la collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano diventata un caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo "Boccioni" di Milano perché, fece sapere all'epoca, incapace di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile nella città meneghina. A rendere nota la notizia è Fanpage.it. L'arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre.