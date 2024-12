Stagione sci al via ad Abetone, aprono gli impianti di risalita

ABETONE (PISTOIA), 10 DIC - Tra domani e giovedì ad Abetone (Pistoia) entreranno in funzione la maggior parte degli impianti di risalita, grazie alle nevicate di queste ultime ore che hanno permesso di accumulare sulle piste fino a 35 centimetri di coltre bianca. Domani, 11 dicembre - fa sapere il Consorzio Abetone Multipass - sarà in funzione la seggiovia Sprella in Val di Luce (orario 9-16). Poi, da giovedì 12, sarà la volta della Telecabina Ovovia e del Tappeto Baby, con le piste Zeno 3 e Stadio da Slalom. In Val di Luce, oltre alla seggiovia Sprella, apriranno le sciovie Jolly e Abetina e le seggiovie Monte Gomito e Passo di Annibale (quest'ultima fino alla stazione intermedia). Sarà aperto anche il collegamento sci ai piedi in andata e ritorno tra la zona Ovovia e la Zona Val di Luce. In occasione dell'apertura lo skipass feriale, nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, costerà 32 euro invece che 36; gli impianti saranno aperti dalle 8.30 alle 16.