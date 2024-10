'Staffetta dei diritti' domenica 27 in memoria di Stefano Cucchi

ROMA, 24 OTT - Compie 10 anni il Memorial Stefano Cucchi che quest'anno si svolgerà domenica 27 ottobre con partenza alle ore 9.00 dal Carcere di Rebibbia - settore femminile, area verde di Via Bartolo Longo, angolo con Via Raffaele Majetti - e arrivo alle ore 11.00 alla Targa Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti - Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio - dove si terrà l'assemblea pubblica in cui interverranno numerose associazioni e realtà sociali, insieme a Ilaria Cucchi e all'avvocato Fabio Anselmo. "Stefano Cucchi muore il 22 ottobre 2009, mentre è sottoposto a custodia cautelare. Muore nelle mani dello Stato, a causa dello Stato. Negli anni, intorno alla battaglia per la verità e giustizia per Stefano si sono incontrate tante realtà che si battono per i diritti, per tutti gli Stefano di oggi, per costruire un mondo senza ingiustizie - dichiara la sorella Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra - Lo spazio dell'ingiustizia però continua a espandersi. Il potere sta allargando la sua morsa repressiva. Il Ddl Sicurezza, prossimo al voto in Senato, è solo l'ultimo capitolo di un assalto contro i diritti e la democrazia. Un assalto contro cui siamo chiamati a resistere. Anche quest'anno vogliamo ricordare Stefano, mio fratello. Con la staffetta dei diritti che prenderà il via dal luogo simbolo dell'umiliazione della dignità umana, il carcere. E che si concluderà alla targa in sua memoria, al Parco degli Acquedotti, dove prenderanno la parola le realtà sociali più esposte alle misure del Ddl. È tempo di organizzarsi. È tempo di resistere, insieme", conclude la senatrice Ilaria Cucchi. Numerose le associazioni e le realtà del territorio che aderiscono, tra queste Amnesty International Italia, Emergency, A Buon Diritto, Anpi Roma, Baobab, Fiom e Cgil.