Stadio Roma, club consegna progetto definitivo a Campidoglio

ROMA, 23 DIC - La Roma ha consegnato oggi al Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio. Il club "desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento". La consegna del progetto definitivo "rappresenta un passo concreto verso l'inizio dei lavori e conferma la determinazione del club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi". "La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni. È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un'infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico", ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.