Stabile la situazione degli 11 feriti di Crans-Montana al Niguarda

MILANO, 07 GEN - "Rimane stabile per tutti i pazienti" la situazione delle 11 persone ricoverate all'Ospedale Niguarda di Milano coinvolte nella tragedia di Crans-Montana. Secondo quanto comunicato dall'ospedale milanese, ci sono "lievi accenni di miglioramento per alcuni di loro. Rimangono critiche le condizioni di 3 persone in particolare, a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione". "Niguarda - conclude la nota - rimane a disposizione per prendere in carico un ulteriore paziente attualmente ricoverato a Zurigo, al momento considerato non trasportabile, così come per dare supporto e assistenza ad ulteriori feriti".