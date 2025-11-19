'Sta picchiando la mamma', figlia fa arrestare patrigno

CASALE MONFERRATO, 19 NOV - Una segnalazione al 112 della figlia minorenne, "sta picchiando la mamma", ha portato all'arresto da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casale Monferrato (Alessandria) di un uomo di 58 anni per maltrattamenti alla compagna. La ragazza ha chiesto aiuto mentre la madre veniva aggredita dall'uomo violento e ubriaco. I militari, dopo avere trovato la vittima molto agitata, hanno raccolto la sua testimonianza su anni di percosse e minacce da parte del convivente, mai denunciato per paura di ritorsioni. Il 58enne è stato rinchiuso nel carcere di Vercelli.