Sta meglio la professoressa accoltellata, non è più in terapia intensiva

BERGAMO, 26 MAR - Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l'insegnante di francese di 57 anni accoltellata al collo e all'addome ieri mattina a scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da un suo studente di 13 anni. La docente ha trascorso la notte in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo senza complicazioni ed é in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. Ieri è stata sottoposta a un intervenuto chirurgico. A riferire l'evolversi delle sue condizioni sono fonti ospedaliere.