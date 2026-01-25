Spruzza spray al peperoncino in un locale notturno, denunciato

PADOVA, 25 GEN - Un cittadino russo di 22 anni che aveva spruzzato spray al peperoncino all'interno di un locale notturno a Padova è stato denunciato e sottoposto Daspo urbano per tre anni dalla Questura. L'episodio è avvenuto nella notte di giovedì 22 gennaio ed è stato reso noto oggi. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti verso l'una e mezza in zona Montà, su chiamata al 113 da parte del personale del locale. La sostanza urticante aveva causato il panico tra i clienti e aveva costretto a interrompere le attività per aerare i locali. Alcuni avventori avevano iniziato a tossire in modo insistente. Il personale addetto alla sicurezza, su richiesta del gestore, ha immediatamente avviato le operazioni di deflusso dei clienti, controllandoli con il metal detector. E' stato così scoperto il giovane con una bomboletta di spray urticante al peperoncino. Visionando il sistema di videosorveglianza interno, è emerso che si era seduto vicino al bar e aveva estratto dalla tasca dei pantaloni la bomboletta. In Questura a Padova, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di getto pericoloso di cose. Il Questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l'adozione del Daspo Urbano, e l'Ufficio Immigrazione per le valutazioni circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento del permesso di soggiorno.