Springsteen suona a Minneapolis contro l'Ice

NEW YORK, 30 GEN - Bruce Springsteen è a Minneapolis per protestare contro le azioni dell'Ice. Il leggendario musicista è salito sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti nello storico locale First Avenue nel centro di Minneapolis. Le voci su una sua possibile apparizione erano circolate tra il pubblico, e l'energia in sala è cresciuta già prima del suo arrivo. Springsteen, con le parole Arrest The President sulla chitarra, ha cantato il nuovo brano "Streets of Minneapolis".

