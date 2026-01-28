Giornale di Brescia
Springsteen, "la mia canzone per Minneapolis, è terrore di Stato

ROMA, 28 GEN - "Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero". Bruce Springsteen ha pubblicato sulle sue pagine social un brano dal titolo Streets of Minneapolis, dopo i fatti tragici per mano dell'ICE che si sono verificati nella città americana.

Argomenti
ROMA

