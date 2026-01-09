Giornale di Brescia
Spolverata di neve a Bolzano, 15 cm in val di Roia a passo Resia

BOLZANO, 09 GEN - In questo inverno avaro di neve in molte zone dell'Alto Adige, qualche fiocco questa mattina è caduto anche a Bolzano. Numerose foto sul gruppo Facebook "W la neve a Bolzano e dintorni" documentano la spolverata. Nettamente più neve è caduta nelle ultime ore lungo la cresta di confine, con 15 cm in val di Roia a passo Resia. A Bolzano, non si è trattato di neve vera e propria, ma della cosiddetta neve tonda, chiamata anche gragnola. In tedesco si parla invece di Graupel. E' una precipitazione solida formata da piccoli granelli di ghiaccio bianchi, opachi e friabili, simili a palline di neve, che si formano quando cristalli di neve si ricoprono di brina in uno strato atmosferico più caldo e umido. È diverso dalla grandine (più dura e trasparente) e dalla neve semplice (con i fiocchi a forma di stella). "Si è trattato in parte di 'Graupel', ma non solo: sono caduti anche fiocchi di neve. È un fenomeno tipico durante il passaggio di un fronte freddo, che sta portando rovesci brevi ma diffusi su tutto il territorio", spiega il meteorologo Dieter Peterlin. I fiocchi di neve si sono visti a Bolzano, sempre secondo il gruppo Facebook, l'ultima volta lo scorso 24 novembre e poi addirittura solo il 4 dicembre del 2023.

BOLZANO

