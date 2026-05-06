Spionaggio, definitiva la condanna a 20 anni per Biot

ROMA, 06 MAG - E' definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori.