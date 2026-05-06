Spingeva la madre morta in un lago, salvato cucciolo di ippopotamo in Kenya

NAIROBI, 06 MAG - Un cucciolo di ippopotamo, trovato lo scorso fine settimana mentre spingeva disperatamente la madre morta in un lago in Kenya, è stato salvato e viene ora allevato in un orfanotrofio per animali selvatici nel parco nazionale di Tsavo Est. Il cucciolo, che è stato chiamato Bumpy, aveva "solo pochi giorni di vita" quando è rimasto orfano, secondo quanto riferito dallo Sheldrick Wildlife Trust, un'organizzazione benefica i cui custodi se ne stanno ora prendendo cura. L'ente governativo della fauna selvatica, Kenya Wildlife Service, che ha salvato il cucciolo e lo ha affidato all'organizzazione, ha affermato che la madre potrebbe essere morta per cause naturali, mentre secondo Sheldrick potrebbe essere morta in una "lotta territoriale" per proteggere il suo cucciolo, poiché l'infanticidio è comune nella società degli ippopotami, come riferisce la Bbc. L'organizzazione benefica ha aggiunto che Bumpy "era chiaramente alla disperata ricerca di conforto e contatto" e da allora è rimasto incollato ai suoi custodi.