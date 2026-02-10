Giornale di Brescia
Spinge la moglie dal balcone, arrestato per tentato femminicidio

AA

MESSINA, 10 FEB - Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Messina, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 29enne, di origini marocchine, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentativo di femminicidio della moglie. Il provvedimento si riferisce ad alcuni episodi verificatisi a Taormina, dove l'uomo, secondo l'accusa, ha sottoposto la moglie a una serie di vessazioni emotive, minacce e percosse. Il 22 gennaio scorso, gli contesta la Procura di Messina, l'uomo avrebbe spinto la moglie da un balcone alto circa 3 metri, cagionandole gravi lesioni. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Messina a Palermo, dove il 29enne si era nel frattempo trasferito da alcuni parenti.

