Spiegel, 'la Cdu vota per il divieto dei social ai minori di 14 anni'

ROMA, 21 FEB - La Cdu ha votato a favore del divieto dei social media per bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Lo scrive lo Spiegel, precisando che oggi, al congresso del partito, i delegati hanno adottato a larga maggioranza una proposta di compromesso a una mozione dello Schleswig-Holstein che inizialmente proponeva un'età minima di 16 anni. Secondo la proposta, i provider di servizi online sarebbero inoltre soggetti a multe consistenti se non implementassero sistemi efficaci di verifica dell'età. La Cdu è guidata dalla "convinzione che i bambini e i giovani siano particolarmente vulnerabili nell'ambiente digitale", si legge nella risoluzione. "Chiediamo al governo federale di introdurre un limite di età legale di 14 anni per l'utilizzo dei social network". Inoltre, si dovrebbe tenere conto "della particolare esigenza di protezione fino all'età di 16 anni nell'ambiente digitale". La risoluzione chiede che gli operatori delle piattaforme siano tenuti a "introdurre un sistema di verifica dell'età efficace e tecnicamente solido". Una semplice autodichiarazione, ad esempio tramite una "verifica basata su clic", non è sufficiente. Oltre al limite di età, è necessario rafforzare l'educazione all'alfabetizzazione mediatica nelle scuole. La Cdu sta inoltre spingendo per un'armonizzazione delle normative a livello Ue per impedire l'elusione da parte di altri Stati membri.