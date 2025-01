Sperona e tenta di investire carabinieri, arrestato a Torino

TORINO, 13 GEN - Per fuggire ha cercato di investire i carabinieri e ha speronato con la sua auto quella della pattuglia, ferendone uno. Questo però non ha impedito ai militari dell'Arma di arrestare un uomo di 32 anni, origini albanesi, sorpreso mentre a bordo di un'auto di grossa cilindrata con targa estera, stava aspettando i complici che erano intenti a rubare dentro un appartamento di Pino Torinese (Torino), in via Eremo, la scorsa sera intorno alle 20.30. I carabinieri erano arrivati sul posto a seguito di una chiamata di un residente che aveva notato un'auto sospetta aggirarsi nella zona. All'arrivo della pattuglia il 32enne ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi a tutta velocità sui militari. Un carabiniere è rimasto ferito a una gamba con dieci giorni di prognosi, mentre l'auto di servizio è stata danneggiata. Nonostante questo l'uomo è stato arrestarlo mentre i complici sono fuggiti. All'interno dell'autovettura dell'arrestato è stato rinvenuto materiale per lo scasso e della refurtiva sulla quale sono in corso accertamenti per rilevarne la provenienza. L'uomo è accusato di furto in abitazione in concorso, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.