Speranza (Pd), a te Elly la guida, lo dicono i risultati

MONTEPULCIANO, 30 NOV - "A te la guida Elly, lo hanno detto i nostri militanti, il popolo, i risultati. Hai forza, passione intelligenza e autonomia per giocare fino in fondo questa sfida. Noi ci siamo, con le nostre idee, saremo fino in fondo al tuo fianco, sfrutta al meglio le potenzialità che questa comunità ha". Lo ha detto il deputato Pd Roberto Speranza all'incontro Costruire l'alternativa, in corso a Montepulciano. "Non sono per la rottamazione. Il lavoro di rinnovamento deve andare avanti, anche considerando l'importanza dell'esperienza, un nuovo gruppo dirigente è più forte se ha radici in profondità. Franceschini ha scelto di non prendere la parola, pur essendo una personalità importante. Lo spirito è affrontare insieme i grandi nodi". "Il prossimo Parlamento non darà solo la fiducia al governo ma eleggerà anche il prossimo Presidente della Repubblica. La destra ha un disegno, immagina di portare al Quirinale un esponente che viene dalla storia post fascista del paese".