Spento incendio che divampava da 7 giorni in deposito plastica

PALMI, 19 LUG - È definitivamente spento l''incendio che si era sviluppato il 13 luglio in un'azienda adibita a deposito e smaltimento di materiale plastico riciclato in località "Ponte Vecchio di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Lo comunicano i vigili del fuoco. Si sono concluse nel pomeriggio, infatti, le operazioni di smassamento e bonifica del rogo, che ha impegnato ininterrottamente negli ultimi giorni le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, insieme ai mezzi aerei dei reparti volo che hanno supportato le operazioni di estinzione dell'incendio.