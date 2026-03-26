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Spento il vasto incendio boschivo nella riserva naturale delle Vaude

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TORINO, 26 MAR - Nel corso della nottata è stato spento il vasto incendio boschivo che dal tardo pomeriggio di mercoledì ha interessato la riserva naturale delle Vaude, nel Torinese. Questa mattina i vigili del fuoco sono tornati al lavoro per spegnere alcuni focolai che si sono riaccesi a causa del forte vento. Secondo una prima stima, le fiamme hanno bruciato circa 5 chilometri quadrati di terreno. L'area più colpita tra i comuni di Nole e San Carlo Canavese. E' possibile che si sia trattato di un incendio di origini dolose: del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria

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