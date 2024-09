Spedizione punitiva tra detenuti nel carcere di Sanremo

SANREMO, 12 SET - Alcuni disordini si sono verificati oggi pomeriggio nel carcere di Sanremo dove una dozzina di detenuti si è rifiutata di rientrare in cella per organizzare una spedizione punitiva contro un altro carcerato. A denunciare l'accaduto è il sindacato UilPa Polizia penitenziaria. A quanto si apprende i detenuti hanno usato le gambe di tavoli come bastoni, lamette e altri oggetti atti ad offendere tentando di entrare nella sezione dov'era recluso l'altro carcerato. All'origine della tentata aggressione ci sarebbero vecchi attriti. In serata alcuni rivoltosi sono rientrati in cella, mentre altri si trovano ancora nei corridoi della casa circondariale. Per cercare di sedare i disordini sono stati chiamati anche agenti fuori servizio.