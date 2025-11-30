Spazio aereo sul Venezuela chiuso, Cuba condanna l'annuncio Usa

ROMA, 30 NOV - Cuba condanna l'annuncio del governo degli Stati Uniti relativo alla chiusura dello spazio aereo sopra il Venezuela e invita la comunità internazionale a condannare anch'essa questo "preludio a un attacco illegale". Lo segnala l'agenzia russa Tass. "Condanniamo l'annuncio del governo degli Stati Uniti di chiudere lo spazio aereo del Venezuela, un atto aggressivo per il quale nessuno Stato ha autorità al di fuori dei propri confini nazionali e che dovrebbe suscitare la più ferma condanna da parte della comunità internazionale" ha scritto il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez Parrilla sul social X. "Si tratta - ha aggiunto il ministro - di una gravissima minaccia al diritto internazionale e di un'escalation dell'aggressione militare e della guerra psicologica contro il popolo e il governo venezuelani, con conseguenze incalcolabili e imprevedibili per la pace, la sicurezza e la stabilità in America Latina e nei Caraibi". "Chiediamo alla comunità internazionale e ai popoli del mondo - ha concluso il ministro cubano su X - di denunciare il preludio di un attacco illegittimo".