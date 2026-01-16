Sparò e uccise il figlio, in aula le ex che denunciarono la vittima

NOVARA, 16 GEN - Tre donne che avevano avuto una relazione sentimentale con la vittima, Nicolò Borghini, ucciso il 19 gennaio 2025 dal padre Edoardo, 64 anni, sono intervenute oggi in aula. Il processo è a carico di Edoardo Borghini che quella sera esplose due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare in una villetta di Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola. Le tre donne avevano denunciato Nicolò Borghini e sono state sentite come testi della difesa del padre. Una delle tre ragazze aveva denunciato il 34enne per lesioni: il procedimento si era concluso con un risarcimento. Un'altra donna per minacce e violenza sessuali, accuse per cui Nicolò Borghini era stato rispettivamente condannato e assolto. Una terza per maltrattamenti e atti persecutori. Quest'ultimo procedimento, per fatti avvenuti sette mesi prima che il 34enne venisse ucciso dal padre, non si era concluso per la sopraggiunta morte dell'imputato. Gli atti dei tre processi sono stati acquisiti. In aula, tutte e tre le donne hanno confermato quanto da loro dichiarato nei relativi procedimenti. Una delle tre donne ha aggiunto: "La mamma di Nicolò era protettiva con lui, lo giustificava quando succedeva qualcosa con me. A me diceva di tenere duro". Nella scorsa udienza, il 17 dicembre scorso, Edoardo Borghini ha dichiarato che la sera dell'omicidio il figlio era "fuori di sé" e ha spiegato di avere temuto per la vita della moglie, aggiungendo di avere pensato di doverlo fermare per difendere lei.