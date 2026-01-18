Giornale di Brescia
Spari nel quartiere Sanità di Napoli, due giovani feriti

NAPOLI, 18 GEN - Due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti, in maniera grave, stanotte nel rione Sanità di Napoli: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre viaggiavano in sella a uno scooter in vico Lammatari. Uno dei giovani è stato ferito al braccio, il secondo al petto. Entrambi sono stati soccorsi nell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro di Napoli. Sono in corso indagini della Squadra Mobile per ricostruire la dinamica e il movente del doppio ferimento.

NAPOLI

