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++ Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne ++

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BISCEGLIE, 19 APR - Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, alle 4:40. Aveva una ferita alla base del collo. La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.

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