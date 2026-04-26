Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori

WASHINGTON, 25 APR - Un allarme è scattato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Le migliaia di giornalisti si sono nascosti sotto ai tavoli. Sentito un forte boato: una persona ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel ed è stata uccisa. Gli agenti del Secret Service sono accorsi sul palco e hanno scortato fuori dalla sala dell'hotel Hilton Donald Trump, la first lady Melania e il vice presidente Jd Vance.