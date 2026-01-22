Spari contro un bus a Roma, paura per autista e passeggeri

ROMA, 22 GEN - Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla periferia di Roma. Per l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale si tratta di "gravi atti vandalici". "Atac sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell'Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti. Il gesto inqualificabile - osserva l'azienda in una nota - ha messo a rischio l'incolumità dei passeggeri e del conducente, ha creato disagi agli utenti del trasporto di un intero quartiere e costretto l'azienda alla temporanea sospensione del servizio sulla linea". Atac ricorda che "in base al protocollo d'intesa sulla sicurezza, siglato con la Prefettura dalle aziende del trasporto e dai sindacati, il monitoraggio delle aree, delle linee e degli orari più critici, in termini di aggressioni al personale, avviene correntemente per attivare le possibili azioni mirate a contrastare il fenomeno. Al ripetersi di atti simili a quelli di ieri, si potrebbe addirittura arrivare alla temporanea deviazione delle linee dai quartieri interessati, finendo per creare un danno a molti cittadini a causa dell'azione di singoli delinquenti", ha aggiunto. "Continuano le aggressioni al personale Atac, che giornalmente lavora mettendo a rischio la propria incolumità", sempre ieri sera, oltre allo sparo contro il bus, "due ore dopo, un sasso ha infranto il finestrino posteriore di un bus, tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle: per puro caso non ci sono stati feriti. E' necessario un intervento di forza, urgente e ad alto impatto", sostiene Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.