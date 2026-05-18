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Spari al centro islamico di San Diego, 'almeno due morti e diversi feriti'

NEW YORK, 18 MAG - Almeno due morti e diversi feriti. E' il bilancio provvisorio di sparatoria al centro islamico di San Diego, la piu' grande moschea della contea locale, dove una persona ha aperto il fuoco. Lo riporta la radio di Abc. La polizia avrebbe gia' neutralizzato l'assalitore.

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